Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

An der Nase herumgeführt

SAT.1Staffel 7Folge 35
An der Nase herumgeführt

An der Nase herumgeführtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 35: An der Nase herumgeführt

44 Min.Ab 12

Rätselhafter Unfall auf der Autobahn! Das Opfer gibt einem Geisterfahrer die Schuld und ein Zeuge verhält sich verdächtig. - Freund und Mutter leiden unter den Stimmungsschwankungen einer Abiturientin. Ist die junge Frau einfach überfordert oder steckt etwas anderes hinter ihren Wutausbrüchen? - Notfall am Flughafen! Eine Frau hat bereits im Flieger Atemnot bekommen. Die Spezis müssen bis zur Landung warten, um ihr helfen zu können.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen