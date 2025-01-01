Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 43: Tödliche Kaffeeflecken
44 Min.Ab 12
Als ein Chef und seine Angestellte zurück zu ihrem Arbeitsplatz kommen, steht das ganze Gebäude in Flammen. Was hat den Brand entfacht? - Ungewöhnlicher Notfall im Krankenhaus: Zwei Frauen haben sich mit selbstgemachter Creme die Hinterteile verbrannt. - Eine Frau entdeckt beim Nachhausekommen einen Fremden und schlägt ihn nieder. Doch wenig später haben die Spezialisten Zweifel, ob es sich dabei um einen Einbrecher handelt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1