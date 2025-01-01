Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Tödliche Kaffeeflecken

SAT.1Staffel 7Folge 43
Tödliche Kaffeeflecken

Tödliche KaffeefleckenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 43: Tödliche Kaffeeflecken

44 Min.Ab 12

Als ein Chef und seine Angestellte zurück zu ihrem Arbeitsplatz kommen, steht das ganze Gebäude in Flammen. Was hat den Brand entfacht? - Ungewöhnlicher Notfall im Krankenhaus: Zwei Frauen haben sich mit selbstgemachter Creme die Hinterteile verbrannt. - Eine Frau entdeckt beim Nachhausekommen einen Fremden und schlägt ihn nieder. Doch wenig später haben die Spezialisten Zweifel, ob es sich dabei um einen Einbrecher handelt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen