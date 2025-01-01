Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kinder sind das Salz der Erde

SAT.1Staffel 7Folge 45
Folge 45: Kinder sind das Salz der Erde

44 Min.Ab 12

Der Vater von drei Töchtern bricht beim Bau eines Puppenhauses zusammen. Die Spezialisten vermuten zunächst einen Stromschlag. Doch der wahre Grund ist weitaus dramatischer. - Eine Foodbloggerin wird mit Verdacht auf Venenthrombose in die Klinik eingeliefert. Doch plötzlich wird der Zustand der Frau immer kritischer. - Im Keller eines Einfamilienhauses kommt es zu einem Knall und starker Rauchbildung. Die verzweifelte Mutter vermisst noch ihren jüngsten Sohn.

SAT.1
