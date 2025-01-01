Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 49: Papa unter Strom
44 Min.Ab 12
Ein Junge wartet auf die Rückkehr seines Vaters vor einem Industriegebäude. Warum kommt der Mann nicht zurück? - Ein Ex-Bodybuilder kommt mit Magenschmerzen in die Klinik, will sich aber nicht medikamentös behandeln lassen. Warum hat er eine solche Panik vor Medikamenten? - Die Spezis geraten in einen skurrilen Einsatz, als sie zu einem Autounfall gerufen werden und dort im Pkw nicht nur einen Schwerverletzten, sondern ebenso eine Ziege finden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
