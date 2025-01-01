Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 51: Feuriges Inferno
45 Min.Ab 12
Im Team gegen den Täter: Auf-Streife-Polizisten wollen Einbrecher in einem Antiquitätenhandel stellen, als ein verheerendes Feuer ausbricht! Während die Spezialisten die Inhaber-Tochter aus den Flammen retten müssen, jagen die Beamten den Drahtzieher der Brandstiftung ... Und: Ein Mann kommt panisch in die Notaufnahme getorkelt. Angeblich wird er verfolgt. Leidet er unter Wahnvorstellungen oder steckt mehr dahinter?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1