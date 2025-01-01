Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 57: Ätzende Bekanntschaft
44 Min.Ab 12
Eine Frau besucht ihren Bruder, um ihn nach seiner Trennung zu unterstützen. Doch er scheint schon eine neue Freundin zu haben, die von der Schwester verletzt und halbnackt in der Wohnung aufgefunden wird. - Außerdem: Eine Tagesmutter hat trotz Impfung Masernsymptome. Was steckt dahinter? - Und: Ein Auto wird entdeckt, in dem jemand aus dem Kofferraum um Hilfe schreit. Davor befindet sich ein großer, bellender Hund. Was ist hier vorgefallen?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
