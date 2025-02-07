Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Pauker Pech und Panik

SAT.1Staffel 7Folge 59vom 07.02.2025
Pauker Pech und Panik

Pauker Pech und PanikJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 59: Pauker Pech und Panik

44 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12

Ein Lehrer droht mit seinem Pkw in ein Hafenbecken zu stürzen. Seine Schülerin liegt derweil lebensbedrohlich verletzt im Sommerkleid auf dem Gelände. Warum waren die beiden gemeinsam unterwegs? - Ein Schutthalden-Mitarbeiter erleidet nach einem Arbeitsunfall in der Notaufnahme einen Krampfanfall. Verheimlicht er seiner Freundin ein schweres Leiden? - Auf einem Rastplatz entpuppt sich ein harmloser Autounfall als dramatische Vertuschungsaktion.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen