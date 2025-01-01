Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Magischer Balkonsturz

SAT.1Staffel 7Folge 60
Magischer Balkonsturz

44 Min.Ab 12

Ein Mann stürzt vom Balkon eines Mehrfamilienhauses, während ein anderer halbnackt wegrennt. Sind die beiden Einbrecher oder was steckt dahinter? - Die Sorge um das Gewicht ihrer Tochter bringt ein Ehepaar zu einer ungewöhnlichen Aktion und verleitet die Tochter zu einer lebensgefährlichen Maßnahme. - Bei einer Radtour fährt ein frisch vermählter Ehemann frontal gegen die Ladeklappe eines Pickups. Liegt es an der zurückliegenden Hochzeitsnacht?

