Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 60: Magischer Balkonsturz
44 Min.Ab 12
Ein Mann stürzt vom Balkon eines Mehrfamilienhauses, während ein anderer halbnackt wegrennt. Sind die beiden Einbrecher oder was steckt dahinter? - Die Sorge um das Gewicht ihrer Tochter bringt ein Ehepaar zu einer ungewöhnlichen Aktion und verleitet die Tochter zu einer lebensgefährlichen Maßnahme. - Bei einer Radtour fährt ein frisch vermählter Ehemann frontal gegen die Ladeklappe eines Pickups. Liegt es an der zurückliegenden Hochzeitsnacht?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1