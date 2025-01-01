Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 64: Die explodierte Insel
44 Min.Ab 12
Eine Schwimminsel explodiert mitten auf einem See. Zwei junge Männer werden verletzt aus dem Wasser geborgen. Wie konnte es zu der Detonation kommen? - Ein Zehnjähriger und seine siebenjährige Schwester verschwinden an einem Weiher. Sind sie abgehauen, weil sie die neue Freundin des Vaters nicht leiden können? - Während ein 12-Jähriger auf eine komplizierte Arm-OP wartet, wird ein Häftling in die NA eingeliefert. Wenig später ist der Mann verschwunden. Was hat er vor?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1