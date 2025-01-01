Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die explodierte Insel

SAT.1Staffel 7Folge 64
Die explodierte Insel

Die explodierte InselJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 64: Die explodierte Insel

44 Min.Ab 12

Eine Schwimminsel explodiert mitten auf einem See. Zwei junge Männer werden verletzt aus dem Wasser geborgen. Wie konnte es zu der Detonation kommen? - Ein Zehnjähriger und seine siebenjährige Schwester verschwinden an einem Weiher. Sind sie abgehauen, weil sie die neue Freundin des Vaters nicht leiden können? - Während ein 12-Jähriger auf eine komplizierte Arm-OP wartet, wird ein Häftling in die NA eingeliefert. Wenig später ist der Mann verschwunden. Was hat er vor?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen