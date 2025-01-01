Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 65: William will not tell
44 Min.Ab 12
Ein unbeliebter Sportlehrer wird beim Training hinterrücks mit einem Pfeil abgeschossen! Erst halten die Schüler zusammen, doch dann brechen sie ihr Schweigen. Was ist passiert? - Wegen eines vermeintlich harmlosen Tanzkurses mit dem Arbeitskollegen muss sich eine Frau vor ihrem eifersüchtigen Mann erklären. - Eine Frau wird auf einem Rastplatz von einem unbekannten Mann angefahren. Doch dann werden Fotos von ihr in seinem Pkw gefunden. Was führt der Mann im Schilde?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1