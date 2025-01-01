Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Eine dufte Hochzeit

SAT.1Staffel 7Folge 66
Eine dufte Hochzeit

Eine dufte HochzeitJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 66: Eine dufte Hochzeit

44 Min.Ab 12

Eine Hochzeitsgesellschaft hält mitten auf der Autobahn und sorgt für einen Stau: Doch was zunächst wie eine verbotene Party aussieht, hat einen gefährlichen Grund. - Zwei Jungs verschwinden und die einzige Spur sind ihre Roller. Die Suche führt die Spezis auf einen Schrottplatz. - Ein Streit im Kinderzimmer endet für zwei Schwestern in der Notaufnahme. Doch erst ein rätselhaftes Ultraschallbild verrät den Spezis den wahren Hintergrund des Konflikts der Kinder.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen