Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 67: Der kleine Nils auf Abwegen
44 Min.Ab 12
Nach einem Unfall auf der Autobahn ist der Sohn des Unfallfahrers spurlos verschwunden. Die Spezialisten machen sich auf die Suche nach dem Kind. - Im Geräteschuppen ihres Schrebergartens findet die Besitzerin eine Fremde eingesperrt. Ist die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1