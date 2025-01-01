Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der kleine Nils auf Abwegen

SAT.1Staffel 7Folge 67
Der kleine Nils auf Abwegen

Der kleine Nils auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 67: Der kleine Nils auf Abwegen

44 Min.Ab 12

Nach einem Unfall auf der Autobahn ist der Sohn des Unfallfahrers spurlos verschwunden. Die Spezialisten machen sich auf die Suche nach dem Kind. - Im Geräteschuppen ihres Schrebergartens findet die Besitzerin eine Fremde eingesperrt. Ist die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen