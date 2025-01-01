Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Abi auf dem Abstellgleis

SAT.1Staffel 7Folge 70
44 Min.Ab 12

Eine Abiturientin liegt schwer verletzt neben einem Bahngleis. Wenig später wird ein Wagonsprayer bewusstlos aufgefunden. Sind die beiden Opfer einer Gewalttat? - Ein Mann wird zusammengeschlagen, weil er mit einer Erektion in der U-Bahn eine Frau belästigt haben soll. Ist der Mann tatsächlich ein übergriffiger Sexualtäter? - Notfall in der Kita: Eine Erzieherin liegt in einer Blutlache im Flur, während die Kinder unbeaufsichtigt draußen spielen.

