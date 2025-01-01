Die Reise zum Mittelpunkt der ErdeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 71: Die Reise zum Mittelpunkt der Erde
44 Min.Ab 12
Bei einer Wanderung wird ein junger Mann blutend im Wald gefunden. Bald wird klar: Der Mann gehört zu einer Gruppe von Höhlenbesuchern, die sich weiterhin im Bergwerk befinden. Eine dramatische Rettungsaktion beginnt. - Außerdem: Eine junge Frau kommt in die Notaufnahme. Sie droht, zu ersticken. Der Arzt reagiert prompt, doch nach erster Erleichterung verschlechtert sich ihr Zustand zusehends ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1