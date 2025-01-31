Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 79: Sag's mit Blumen
44 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Ein Rollstuhlfahrer ist offenbar in einen Bach gestürzt und wird vermisst. War es ein Unfall, ein Überfall oder eine Übersprungshandlung aus Frust über eine Jobabsage? - Eine Frau bricht unter der Dusche zusammen. Steht ihr Kollaps in Zusammenhang mit ihrem Hygienefimmel? - Eine 26-Jährige muss mitansehen, wie ihre Mutter beim Frühjahrsputz zusammenbricht.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
