Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 80: In schwindelerregender Höhe
44 Min.Ab 12
Ein Mann bricht mit einem Krampfanfall auf einem 50 Meter hohen Turm zusammen. Eine Höhenrettung unter schwierigsten Bedingungen beginnt. - Ein Mann im Schlafanzug fährt mit seinem Mofa in die Rezeption der Klinik. Der Vorfall stellt die Spezialisten vor ein Rätsel. Leidet der Mittvierziger unter vorzeitiger Demenz? - Ein Kind wählt den Notruf, weil es seine Nanny verletzt aufgefunden hat. Die Spezialisten müssen herausfinden, ob es sich hier um eine Gewalttat handelt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1