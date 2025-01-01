Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

In schwindelerregender Höhe

SAT.1Staffel 7Folge 80
In schwindelerregender Höhe

In schwindelerregender HöheJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 80: In schwindelerregender Höhe

44 Min.Ab 12

Ein Mann bricht mit einem Krampfanfall auf einem 50 Meter hohen Turm zusammen. Eine Höhenrettung unter schwierigsten Bedingungen beginnt. - Ein Mann im Schlafanzug fährt mit seinem Mofa in die Rezeption der Klinik. Der Vorfall stellt die Spezialisten vor ein Rätsel. Leidet der Mittvierziger unter vorzeitiger Demenz? - Ein Kind wählt den Notruf, weil es seine Nanny verletzt aufgefunden hat. Die Spezialisten müssen herausfinden, ob es sich hier um eine Gewalttat handelt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen