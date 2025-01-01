Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 86: Meine wütende Frau
44 Min.Ab 12
Eine Ehefrau schimpft auf ihren Mann und pfeffert alles aus dem Fenster, was ihr in den Weg kommt. Hat der Mann Mist gebaut oder steckt etwas anderes hinter ihrem Wutausbruch? - Eine Frau wird mit Herzrasen in die Notaufnahme gebracht. Der Arzt geht von einer Überdosis Koffein aus, doch die Patientin hat den Kaffee nicht getrunken. Was ist passiert? - Eine Explosion in einer Kiesgrube verursacht eine Lawine. Sind womöglich Personen verschüttet?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1