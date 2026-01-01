Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Weggeschleudert

SAT.1Staffel 7Folge 87
Weggeschleudert

WeggeschleudertJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 87: Weggeschleudert

44 Min.Ab 12

Eine Radfahrerin wird von einem schlingernden Auto beinahe gerammt. Die Spezis können den Fahrer aus dem Autowrack befreien, doch schon bald stellt sich heraus: Von der Beifahrerin fehlt jede Spur. Und: Die Spezis werden von einer angeblich gestürzten Jugendlichen gerufen, doch am Unfallort drucksen die Melderin und ihre Freundinnen herum. Gibt es wirklich keine ernstlich Verletzten?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen