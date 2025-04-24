Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf's Maul

SAT.1Staffel 7Folge 90vom 24.04.2025
Auf's Maul

Auf's MaulJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 90: Auf's Maul

44 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12

Ein Mann wurde übel zugerichtet. Weil die Gefahr besteht, dass seine gebrochene Rippe seine Lunge einreißt, soll er ins Krankenhaus gebracht werden. Doch plötzlich türmt der Schwerverletzte. - Und: Eine 35-jährige Patientin hat hohes Fieber und Schüttelfrost. Auf der Suche nach der Ursache ihrer Beschwerden machen die Ärzte eine skurrile Entdeckung. - Außerdem: Eine 16-Jährige ruft ihre Mutter um Hilfe. Doch als diese eintrifft, will der Teenager sie nicht ins Zimmer lassen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen