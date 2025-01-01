Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein dramatischer (Rück-)Fall

SAT.1Staffel 7Folge 92
Ein dramatischer (Rück-)Fall

Ein dramatischer (Rück-)FallJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 92: Ein dramatischer (Rück-)Fall

44 Min.Ab 12

Schreckliches Unglück auf einem Bauernhof, auf dem Ex-Süchtige ihre Rehabilitation machen: Ein Traktor rammt ein Auto, mehrere Menschen werden verletzt. Wie konnte es zu dem folgenschweren Unfall kommen? - Außerdem: Ein Radfahrer stürzt vom Rad und bleibt schwer verletzt liegen. Angeblich wurde er gerammt. Doch noch während der Behandlung kommen den Rettern Zweifel am Unfallhergang.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen