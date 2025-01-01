Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 92: Ein dramatischer (Rück-)Fall
44 Min.Ab 12
Schreckliches Unglück auf einem Bauernhof, auf dem Ex-Süchtige ihre Rehabilitation machen: Ein Traktor rammt ein Auto, mehrere Menschen werden verletzt. Wie konnte es zu dem folgenschweren Unfall kommen? - Außerdem: Ein Radfahrer stürzt vom Rad und bleibt schwer verletzt liegen. Angeblich wurde er gerammt. Doch noch während der Behandlung kommen den Rettern Zweifel am Unfallhergang.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1