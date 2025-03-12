Poseidon - Weil er Wasser mag!Jetzt kostenlos streamen
Folge 102: Poseidon - Weil er Wasser mag!
44 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12
Aufgrund von Ruhestörung werden die Polizisten zu einem Zweifamilienhaus gerufen. Als sie den Einsatzort erreichen, erwartet sie eine Frau im Bikini, mit Cocktail in der Hand und in einem Liegestuhl liegend auf dem Parkplatz. - Eine Sachbearbeiterin beim Arbeitsamt wird auf ihrem Nachhauseweg von einem Mann mit Sekt und Pralinen abgepasst. Doch er ist nicht der einzige, der auf sie wartet.
