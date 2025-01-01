Auf Streife
Folge 116: Die blinde Passagierin
44 Min.Ab 12
Bei einem Verkehrsunfall kommt es zum Streit zwischen den Beteiligten. Als die Beamten eingreifen, entdecken sie ein Mädchen in einem der Autos. Doch niemand kennt es. - In einem Boxclub präsentiert ein junger Vater den Sportsfreunden sein Baby. Als die Teenie-Mutter das Kind abholen will, ist der Maxi Cosi leer! - Ein 38-Jähriger ist außer sich: Sein Nachbar randaliert vor dem Haus. Als die Beamten eintreffen, erregt die Balkonbepflanzung des Melders ihre Aufmerksamkeit.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1