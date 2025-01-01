Auf Streife
Folge 118: Unerhurt!
45 Min.Ab 12
Wilde Partynacht mit Folgen: Ein 35-Jähriger wird in den Morgenstunden am Aachener Weiher aufgefunden - ohne Hose und ohne Geld! Seine Erinnerungen fehlen. - Mehrere Diebstähle in einem Mehrfamilienhaus erhitzen die Gemüter der Nachbarn und es kommt zu einem lauten Streit. Als dann auch noch ein Kinderwagen verschwindet, droht die Situation zu eskalieren! - Ein Mann im Eulenspiegelkostüm wird dabei beobachtet, wie er sich an den Schultüten der I-Männchen zu schaffen macht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
