Auf Streife
Folge 21: Alarmstufe Brot
44 Min.Ab 12
Eine Frau alarmiert die Polizei: Sie beobachtet einen kleinen Jungen, der mit einem Seil Gegenstände in die Wohnung ihrer Nachbarin befördert. Eine Einbruchsmasche? - Schrecklicher Streit in der Nachbarschaft! Warum rastet eine Nachbarin aufgrund von Murmeln auf dem Bürgersteig so aus, und schmeißt mit Vogelfutter um sich? - Die Polizisten werden zu einem Unfall mit Fahrerflucht gerufen. Durch ihre Ermittlungen landen sie auf einer Geburtstagsfeier. -
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1