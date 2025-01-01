Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 7Folge 22
44 Min.Ab 12

Bei Eintreffen am Meldeort werden die Polizisten Zeugen eines waghalsigen Fluchtversuches. Bei der Klärung des Falles ergeben sich immer mehr Unstimmigkeiten. - Hinterhältiger Übergriff auf eine junge Frau! Als die Beamten eintreffen, gibt es vom Täter zunächst keine Spur, doch dann hören sie wildes Klopfen aus einem Kühllaster. - Die Polizisten entdecken auf Streifenfahrt einen Jungen am Steuer eines Autos ...

SAT.1
