Auf Streife
Folge 24: Liebe geht durch den Router
44 Min.Ab 12
Während einer Streifenfahrt beobachten die Beamten einen handfesten Streit zwischen zwei Männern. Angeblich ist Stalking der Grund für die Auseinandersetzung. Außerdem: Bei einem Verkehrsunfall streiten sich zwei Männer allem Anschein nach um Geld. Und in einem Karnevalsladen randaliert eine Frau, die angeblich unter furchtbarem Juckreiz leidet ... Bei einer Tagesmutter versucht ein fremder Mann, einen kleinen Jungen zu entführen. Ein Familiendrama bahnt sich an ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1