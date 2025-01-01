Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 51
44 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einer Berufsschule gerufen, da Nacktfotos von einer Schülerin rumgehen. Das Opfer kann sich die Sache nicht erklären. - Aufgrund einer Panne während einer Zaubershow auf seinem Geburtstag alarmiert ein Junge die Polizei. Seine Mutter wurde in eine Zauberbox eingesperrt und von dem Zauberer fehlt jede Spur. - Die Polizisten werden während ihrer Streifenfahrt auf einen vermeintlich harmlosen Spaß aufmerksam ...

