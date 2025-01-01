Auf Streife
Folge 93: (K)Ein Ticket für zwei
44 Min.Ab 12
Während die Hauseigentümer im Urlaub sind, steigt jemand in ihr Haus ein. Als die Beamten das Haus durchsuchen, steht steht plötzlich die Hauseigentümerin in der Tür, weil sie aufgrund von gefälschten Flugtickets nicht in den Urlaub fliegen konnte. - Hausfriedensbruch bei einer 32-Jährigen! Am Einsatzort treffen die Beamten auf den Freund der Frau, der außer sich vor Wut ist, als er einen fremden nackten Mann vorfindet, der gerade ein romantisches Bad mit Kerzen vorbereitet.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
