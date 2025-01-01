Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knast daneben ist auch vorbei!

SAT.1Staffel 8Folge 100
44 Min.Ab 12

In einem Schmuckgeschäft stellt sich ein Einbrecher unverzüglich den Beamten und gesteht seine Tat. Was ist in ihn gefahren? - Wegen einer zerbrochenen Tasse und Ruhestörung ruft eine Rentnerin die Polizei: Was nach einer Lappalie aussieht, erweist sich als betrügerische Masche. - Auf einem Friedhof wurden die Gräber zweier Frauen verwüstet: Da der Ehering des einen Witwers aus dem Grab gestohlen wurde, scheint es, als habe es jemand auf die Wertgegenstände abgesehen.

SAT.1
