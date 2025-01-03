Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 47vom 03.01.2025
Folge 47: Destruction Debby

44 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12

Ein Fahrlehrer wird in seiner Fahrschule brutal niedergeschlagen, beide Fahrschulautos werden gestohlen. Kurze Zeit später werden die Autos gesichtet. - Eine Frau gibt sich als gute Freundin einer verstorbenen Dame aus und behauptet, sich aus Sorge Zutritt zur versiegelten Wohnung verschafft zu haben. Doch dann taucht die Enkelin auf. - Ein Mann wird in einem Wohnwagen eingesperrt und ruft seine Frau zur Hilfe, die die Beamten alarmiert. Kurz darauf verschwindet die Tochter.

