Auf Streife

Platte Nachbarn und heftige Fahnen

SAT.1Staffel 8Folge 48
Platte Nachbarn und heftige Fahnen

Auf Streife

Folge 48: Platte Nachbarn und heftige Fahnen

44 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einem Autounfall gerufen, bei dem eine Frau verletzt wurde. Der Ehemann und die Tochter der Verletzten können sich das alles nicht erklären. Ein junges Paar hat eine mündliche Zusage für eine Wohnung bekommen und bereits hunderte Euro Abschlag bezahlt. Der Mieter behauptet jedoch, diese Leute nicht zu kennen. Wutentbrannt randaliert eine junge Frau in einem Friseursalon. Jemand hat Haarentfernungscreme in die Farbe gemischt.

SAT.1
