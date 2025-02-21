Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Cougar-Fahrschule

SAT.1Staffel 8Folge 49vom 21.02.2025
Die Cougar-Fahrschule

Die Cougar-FahrschuleJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 49: Die Cougar-Fahrschule

44 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12

Ein Familienstreit bricht aus, als der Vater erfährt, dass sein Sohn seine Fahrstunden geschwänzt hat. Welche Gründe dahinterstecken, werden die Eltern des Jungen noch sprachlos machen. Ein Streit um ein besetztes Klo in einem Café eskaliert. Grund dafür soll der Kaffee sein, der den Gästen Magenprobleme bereitet. Zurück von einer Shoppingtour entdecken Mutter und Tochter, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Der Dieb hat jedoch lediglich ein Bild der Tochter mitgenommen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen