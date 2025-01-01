Auf Streife
Folge 60: Räuberpistole
45 Min.Ab 12
Eine Restaurantbesitzerin bangt um die Sicherheit ihres Lokals, da es zum wiederholten Male gewaltsame Einbrüche gab. Steckt der Konkurrent des Nachbarlokals dahinter? Eine abhandengekommene Mülltonne scheint der Auslöser eines heftigen Nachbarschaftsstreit zu sein. Und: Eine Politesse beschuldigt mehrere Autofahrer, gefälschte Parkscheine zu benutzen. Auch eine junge Frau mit Behinderung wird verdächtigt, ihren Behindertenausweis gefälscht zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1