Auf Streife
Folge 77: Live dabei
45 Min.Ab 12
Ein fremder junger Mann in der Wohnung sorgt bei einer besorgten Mutter für Aufregung. Dann verschwindet auch noch ihr Kind ... - Jemand kippt Benzin vor die Wohnung einer jungen Mutter. Neben der Pfütze finden die Beamten einen Drohbrief, der den Hausmeister als Verdächtigen in Frage kommen lässt. - Auf Streife sehen die Polizisten eine Hand aus einem Kofferraum ragen ... - Zwei Lottogewinner werden um ihren Gewinn betrogen! Wer hat hier eine betrügerische Masche abgezogen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1