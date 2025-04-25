Auf Streife
Folge 98: Billige Babysitterin
44 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
Ladendiebstahl in einem Supermarkt: Ein spanisches Au Pair hat aus lauter Verzweiflung die Sachen eingesteckt. - Weil einer von zwei Handwerkern mehr Lohn vom Chef erhält, kommt es zum Eklat: Ein markantes Geheimnis des Chefs bringt die Wahrheit ans Licht. - Eine aufgebrachte Mutter befürchtet, dass ihre minderjährige Tochter mit ihrem Auto gefahren ist und einen Unfall verursacht hat. Kann die Teenagerin ihre Unschuld beweisen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1