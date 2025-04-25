Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Billige Babysitterin

SAT.1Staffel 8Folge 98vom 25.04.2025
Billige Babysitterin

Auf Streife

Folge 98: Billige Babysitterin

44 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12

Ladendiebstahl in einem Supermarkt: Ein spanisches Au Pair hat aus lauter Verzweiflung die Sachen eingesteckt. - Weil einer von zwei Handwerkern mehr Lohn vom Chef erhält, kommt es zum Eklat: Ein markantes Geheimnis des Chefs bringt die Wahrheit ans Licht. - Eine aufgebrachte Mutter befürchtet, dass ihre minderjährige Tochter mit ihrem Auto gefahren ist und einen Unfall verursacht hat. Kann die Teenagerin ihre Unschuld beweisen?

