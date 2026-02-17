Aufsperren statt Zusperren!: Droß – Das VereinszentrumJetzt kostenlos streamen
Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?
Folge 1: Aufsperren statt Zusperren!: Droß – Das Vereinszentrum
Kira Schinko öffnet verwaiste Wirtshäuser für einen Tag und zeigt, ob Österreichs Treffpunkte noch Zukunft haben Inhalt: Die neue ORF-Doku-Reportageserie "Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?" macht sich in Zeiten des dramatischen Wirtshaussterbens auf die Suche nach verlorenen Orten der Gemeinschaft - am Land wie in der Stadt. Die Serie versucht, Leben in verwaiste Gaststuben zu bringen und fragt, was uns ein sozialer Mittelpunkt wert ist. Im Zentrum steht Kira Schinko als Wirtshausretterin. Sie ist quer durch Österreich unterwegs und folgt einer klaren Mission: Leerstehende Wirtshäuser für einen Tag wieder aufzusperren und herauszufinden, ob sie noch Zukunft haben. In der Auftaktfolge ist Kira zu Gast in Droß im Waldviertel. Die Gemeinde ist weithin bekannt für ihre vielen Vereine. Doch sie haben kein Wirtshaus mehr, in dem man sich treffen kann, denn auch der letzte Wirt hat zugesperrt. Mit Hilfe von Haubenkoch Josef Floh (Der Floh) und Winzerin Silke Mayr (Vorspannhof Mayr) gibt Kira den Vereinen für einen Tag ihren geliebten Frühschoppen wieder. Bildquelle: ORF/Jenseide OG
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