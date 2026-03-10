Aufsperren statt Zusperren!: NickelsdorfJetzt kostenlos streamen
Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?
Folge 3: Aufsperren statt Zusperren!: Nickelsdorf
30 Min.Folge vom 10.03.2026
Kira Schinko ist diesmal im burgenländischen Nickelsdorf unterwegs, um mit Neuinterpretationen rund um das Gansl und Techno statt Blasmusik einen letzten Rettungsversuch für das "Wirtshaus zum dritten Tage" zu starten. Das junge Team um Yannik Steer, Johanna Maroušek und Elli Hackstein startet mithilfe der Wirtshausretterin mit neuen Ideen rund um das Gansl und moderner Musik. Unterstützt von langjährigen Begleiterinnen und Begleitern entsteht eine Hommage an Gründer Hans Falb. Bildquelle: ORF/Jenseide OG
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