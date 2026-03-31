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Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?

Aufsperren statt Zusperren! Neufelden - Leichenschmaus mit Auferstehung

ORF1Staffel 1Folge 6vom 31.03.2026
Aufsperren statt Zusperren! Neufelden - Leichenschmaus mit Auferstehung

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Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?

Folge 6: Aufsperren statt Zusperren! Neufelden - Leichenschmaus mit Auferstehung

30 Min.Folge vom 31.03.2026

Kira und Sternekoch Philipp Rachinger gestalten eine ungewöhnliche Abschiedszeremonie in Neufelden. In der letzten Folge von "Aufsperren statt Zusperren!" besucht Kira die Familie Rachinger im Mühltalhof in Neufelden und geht der Frage nach, was mit den Ritualen eines Ortes passiert, wenn das letzte Wirtshaus schließt. Wo findet dann ein Leichenschmaus statt? Manche Orte nutzen bereits Imbissstände oder sogenannte Schachtelwirte. Gemeinsam mit Sternekoch Philipp Rachinger inszeniert Kira eine symbolische Wirtshaus-Beerdigung und einen Leichenschmaus, gefolgt von der möglichen Auferstehung: der Wirtshausroas durch den ganzen Ort. Bildquelle: ORF/Jenseide OG/Robert Oberzaucher

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