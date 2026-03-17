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Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?
Folge 4: Aufsperren statt Zusperren!: Der Mittagstisch in Neufurth
30 Min.Folge vom 17.03.2026
Kira reist nach Neufurth in Niederösterreich und entdeckt ein stillgelegtes Wirtshaus: Jahrzehntelang führte "Mizi" Ganglmair dort einen beliebten Mittagstisch. War dieses Modell einst ein Fixpunkt für viele, stellt sich nun die Frage nach seiner Zukunft. Unterstützung kommt von Haubenköchin Theresia Palmetzhofer und ihrer Mutter. Sie zeigen, wie leistbare Hauben-Küche im Alltag gelingt und beleben das Lokal für einen Tag neu. Bildquelle: ORF/Jenseide OG
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