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Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?

Aufsperren statt Zusperren!: Der Mittagstisch in Neufurth

ORF1Staffel 1Folge 4vom 17.03.2026
Aufsperren statt Zusperren!: Der Mittagstisch in Neufurth

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Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?

Folge 4: Aufsperren statt Zusperren!: Der Mittagstisch in Neufurth

30 Min.Folge vom 17.03.2026

Kira reist nach Neufurth in Niederösterreich und entdeckt ein stillgelegtes Wirtshaus: Jahrzehntelang führte "Mizi" Ganglmair dort einen beliebten Mittagstisch. War dieses Modell einst ein Fixpunkt für viele, stellt sich nun die Frage nach seiner Zukunft. Unterstützung kommt von Haubenköchin Theresia Palmetzhofer und ihrer Mutter. Sie zeigen, wie leistbare Hauben-Küche im Alltag gelingt und beleben das Lokal für einen Tag neu. Bildquelle: ORF/Jenseide OG

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