Aufsperren statt Zusperren: Eibiswald - Das Wirtshaus der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?
Folge 5: Aufsperren statt Zusperren: Eibiswald - Das Wirtshaus der Zukunft
30 Min.Folge vom 24.03.2026
Wirtshaussterben? Nicht in Eibiswald. Kira Schinko öffnet ein verlassenes Gasthaus neu und testet, ob es noch Zukunft hat. Sie trifft ehemalige Stammgäste, neue Ideen und ungewöhnliche Konzepte – vom Kino bis zur Paintball-Bar. Gemeinsam mit Harald Irka entsteht ein Pop-up-Wirtshaus. Die Frage bleibt: Kann daraus wieder ein echter Treffpunkt werden? Bildquelle: ORF/Jenseide OG/Robert Oberzaucher
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