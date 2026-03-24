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Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?

Aufsperren statt Zusperren: Eibiswald - Das Wirtshaus der Zukunft

ORF1Staffel 1Folge 5vom 24.03.2026
Aufsperren statt Zusperren: Eibiswald - Das Wirtshaus der Zukunft

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Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?

Folge 5: Aufsperren statt Zusperren: Eibiswald - Das Wirtshaus der Zukunft

30 Min.Folge vom 24.03.2026

Wirtshaussterben? Nicht in Eibiswald. Kira Schinko öffnet ein verlassenes Gasthaus neu und testet, ob es noch Zukunft hat. Sie trifft ehemalige Stammgäste, neue Ideen und ungewöhnliche Konzepte – vom Kino bis zur Paintball-Bar. Gemeinsam mit Harald Irka entsteht ein Pop-up-Wirtshaus. Die Frage bleibt: Kann daraus wieder ein echter Treffpunkt werden? Bildquelle: ORF/Jenseide OG/Robert Oberzaucher

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