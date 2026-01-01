Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?
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Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?
Die neue ORF-Doku-Reportageserie "Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?" macht sich in Zeiten des dramatischen Wirtshaussterbens auf die Suche nach verlorenen Orten der Gemeinschaft - am Land wie in der Stadt. Die Serie versucht, Leben in verwaiste Gaststuben zu bringen und fragt, was uns ein sozialer Mittelpunkt wert ist. Im Zentrum steht Kira Schinko als Wirtshausretterin. Sie ist quer durch Österreich unterwegs und folgt einer klaren Mission: Leerstehende Wirtshäuser für einen Tag wieder aufzusperren und herauszufinden, ob sie noch Zukunft haben.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
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