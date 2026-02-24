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Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?

Aufsperren statt Zusperren!: Leopoldi-Stüberl in Linz

ORF1Staffel 1Folge 2vom 24.02.2026
Aufsperren statt Zusperren!: Leopoldi-Stüberl in Linz

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Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?

Folge 2: Aufsperren statt Zusperren!: Leopoldi-Stüberl in Linz

30 Min.Folge vom 24.02.2026

Leerstand war gestern: Kira Schinko öffnet verlassene Wirtshäuser neu – und sucht ihre Zukunft. In Linz bekommt das Leopoldi-Stüberl frischen Aufwind. Inhalt: Kira Schinko trifft ehemalige Stammgäste, Wirtsleute und lokale Stars und bringt gemeinsam mit Spitzen-Gastronominnen und -Gastronomen Menschen, Ideen und potenzielle Pächterinnen und Pächter zusammen. In Linz belebt sie das Leopoldi-Stüberl wieder, unterstützt von Marie Rahofer-Reisetbauer (Gasthof Rahofer) und Haubenkoch Felix Haiderer, der einen Klassiker zubereitet. Bildquelle: ORF/Jenseide OG/Robert Oberzaucher

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