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Aufsperren statt Zusperren! Ist das Wirtshaus noch zu retten?
Folge 2: Aufsperren statt Zusperren!: Leopoldi-Stüberl in Linz
30 Min.Folge vom 24.02.2026
Leerstand war gestern: Kira Schinko öffnet verlassene Wirtshäuser neu – und sucht ihre Zukunft. In Linz bekommt das Leopoldi-Stüberl frischen Aufwind. Inhalt: Kira Schinko trifft ehemalige Stammgäste, Wirtsleute und lokale Stars und bringt gemeinsam mit Spitzen-Gastronominnen und -Gastronomen Menschen, Ideen und potenzielle Pächterinnen und Pächter zusammen. In Linz belebt sie das Leopoldi-Stüberl wieder, unterstützt von Marie Rahofer-Reisetbauer (Gasthof Rahofer) und Haubenkoch Felix Haiderer, der einen Klassiker zubereitet. Bildquelle: ORF/Jenseide OG/Robert Oberzaucher
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