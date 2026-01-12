Aus dem Rahmen: 250 Jahre BurgtheaterJetzt kostenlos streamen
Aus dem Rahmen
Folge 15: Aus dem Rahmen: 250 Jahre Burgtheater
Von 250 Jahren entstand das Hofburgtheater, der Vorläufer unseres heutigen Burgtheaters. Einst ein Anbau an die Wiener Hofburg auf dem Michaelerplatz, wanderte das Haus mit der Ringstraßenzeit an seinen Platz, den heute alle kennen. Zum heurigen Jubiläum dieser Institution besucht Karl Hohenlohe in dieser Neuproduktion für Aus dem Rahmen eine Ausstellung mit Artefakten aus der langen Geschichte des Hauses und erzählt, wie sich das Theater im Lauf der Jahrhunderte verändert hat. So war es einst ein Ort der Unterhaltung für die kaiserliche Familie, in dem auch nur Französisch gesprochen wurde, wie es am Hof damals üblich war, bevor es sich nach und nach der Allgemeinheit öffnete. Und natürlich darf auch nicht die Geschichte des misslungenen Neubaus am Ring von Semper und Hasenauer fehlen, eine Fehlplanung, die nur mit viel Geld und Geschick wieder repariert werden konnte. R: Marcus Gotzmann. Bildquelle: ORF/Clever Contents/
