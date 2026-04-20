Aus dem Rahmen: Im KriminalmuseumJetzt kostenlos streamen
Aus dem Rahmen
Folge 17: Aus dem Rahmen: Im Kriminalmuseum
46 Min.Folge vom 20.04.2026
Im Schloss Scharnstein erkundet Karl Hohenlohe das Kriminalmuseum, das über 20 Räume zur Geschichte des österreichischen Justiz- und Sicherheitswesens umfasst. Ausgestellt sind Originalobjekte aus einer Zeit mit Folter und öffentlichen Strafen. Spektakuläre Kriminalfälle werden etwa durch einen vergifteten Apfelstrudel, historische Fotos und ein Autowrack veranschaulicht. Zudem wird die Entwicklung der Gendarmerie seit napoleonischer Zeit thematisiert. Bildquelle: ORF/Clever Contents
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