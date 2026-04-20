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Aus dem Rahmen: Im Kriminalmuseum

ORF IIIStaffel 1Folge 17vom 20.04.2026
Aus dem Rahmen: Im Kriminalmuseum

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Folge 17: Aus dem Rahmen: Im Kriminalmuseum

46 Min.Folge vom 20.04.2026

Im Schloss Scharnstein erkundet Karl Hohenlohe das Kriminalmuseum, das über 20 Räume zur Geschichte des österreichischen Justiz- und Sicherheitswesens umfasst. Ausgestellt sind Originalobjekte aus einer Zeit mit Folter und öffentlichen Strafen. Spektakuläre Kriminalfälle werden etwa durch einen vergifteten Apfelstrudel, historische Fotos und ein Autowrack veranschaulicht. Zudem wird die Entwicklung der Gendarmerie seit napoleonischer Zeit thematisiert. Bildquelle: ORF/Clever Contents

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