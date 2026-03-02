Aus dem Rahmen: Das FeuerwehrmuseumJetzt kostenlos streamen
Aus dem Rahmen
Folge 16: Aus dem Rahmen: Das Feuerwehrmuseum
46 Min.Folge vom 02.03.2026
Karl Hohenlohe erkundet Wiens Feuerwehrgeschichte: Vom Feuerwehrmuseum am Hof über erste Löschschläuche, Helme und Anzüge bis zu historischen Bränden. In Floridsdorf zeigt die Hauptfeuerwache die Entwicklung der Einsatzfahrzeuge über mehrere Jahrhunderte. Bildquelle: ORF/Clever Contents
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aus dem Rahmen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3