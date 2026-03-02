Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aus dem Rahmen

Aus dem Rahmen: Das Feuerwehrmuseum

ORF IIIStaffel 1Folge 16vom 02.03.2026
Aus dem Rahmen: Das Feuerwehrmuseum

Aus dem Rahmen: Das FeuerwehrmuseumJetzt kostenlos streamen

Aus dem Rahmen

Folge 16: Aus dem Rahmen: Das Feuerwehrmuseum

46 Min.Folge vom 02.03.2026

Karl Hohenlohe erkundet Wiens Feuerwehrgeschichte: Vom Feuerwehrmuseum am Hof über erste Löschschläuche, Helme und Anzüge bis zu historischen Bränden. In Floridsdorf zeigt die Hauptfeuerwache die Entwicklung der Einsatzfahrzeuge über mehrere Jahrhunderte. Bildquelle: ORF/Clever Contents

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Aus dem Rahmen
ORF III
Aus dem Rahmen

Aus dem Rahmen

Alle 1 Staffeln und Folgen