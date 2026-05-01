Neue Schürfsaison, neues GlückJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 1: Neue Schürfsaison, neues Glück
45 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
In der sengend heißen australischen Region Pilbara in Western Australia arbeiten die Goldsucher bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius. Indes fällt bei den Dust Devils der Startschuss für das größte und riskanteste Projekt ihrer Karriere: Sie transportieren ein 120 Tonnen schweres Gerät in ein entlegenes Gebiet.
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Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.