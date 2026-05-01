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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Neue Schürfsaison, neues Glück

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 1vom 13.05.2026
Neue Schürfsaison, neues Glück

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 1: Neue Schürfsaison, neues Glück

45 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

In der sengend heißen australischen Region Pilbara in Western Australia arbeiten die Goldsucher bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius. Indes fällt bei den Dust Devils der Startschuss für das größte und riskanteste Projekt ihrer Karriere: Sie transportieren ein 120 Tonnen schweres Gerät in ein entlegenes Gebiet.

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