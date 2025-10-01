Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 9: Am Rande des Abgrunds
45 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12
Rob denkt darüber nach, das Team der Ferals mitten in der Saison zu verlassen. Marcus und Linden stehen hingegen im Wettlauf gegen die Zeit, einer Vereinbarung nachzukommen, doch sie können einfach kein Gold liefern.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.