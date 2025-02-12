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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Golddieben auf der Spur

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 7vom 12.02.2025
Golddieben auf der Spur

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 7: Golddieben auf der Spur

45 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Marcus fährt den erfolgreichsten Ertrag seiner Karriere ein, während Linden sich alleine ins Outback begibt und nicht zurückkehrt. Probleme an den Maschinen bereiten hingegen den Dust Devils Kopfzerbrechen. Außerdem hat sich ein fremdes weißes Metall zu ihrem Gold gemischt und bedroht die gesamte Operation.

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