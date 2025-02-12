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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Vom Regen in die Traufe

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 10vom 12.02.2025
Vom Regen in die Traufe

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 10: Vom Regen in die Traufe

45 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Ein vielversprechender Fund könnte die Poseidon Crew reich machen, doch ein plötzlicher Sturm mit heftigem Regen behindert die weiteren Grabungsarbeiten. Unterdessen versuchen Jacqui und Andrew ihr Glück im Durikai State Forest, eine der besten Adressen in Queensland, um auf Gold zu stoßen.

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