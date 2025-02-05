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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Mister Fragile ist zurück

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 2vom 05.02.2025
Mister Fragile ist zurück

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 2: Mister Fragile ist zurück

45 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12

Das Team Poseidon bringt die millionenschwere Goldwaschanlage in Gang, um die mittelmäßige Saison in eine erfolgreiche zu verwandeln. Die Dust Devils haben während ihres bislang größten Projekts Probleme mit einem ihrer Geräte, doch aufgrund ihres entlegenen Standorts ist keine Hilfe in Sicht.

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